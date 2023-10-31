كل ما تريد معرفته عن الاكتئاب الموسمي وطرق علاجه.. يحدث في الشتاء

أوضحت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، أعراض الاكتئاب الموسمي، وأبرز الإرشادات للتعامل مع هذا المرض وطرق العلاج.

مرض الاكتئاب الموسمي

وقالت مديرية الصحة، خلال نشرة توعوية، إن الاكتئاب الموسمي يتميز بحدوثه خلال موسم الشتاء، حيث تقل فيه أشعة الشمس ويزول غالبا بحلول فصل الربيع.

أعراض الاكتئاب الموسمي

وأوضحت المديرية، أن أعراض الاكتئاب الموسمي هي: نقص أو انعدام بالرغبة أو المتعة بالنشاطات التي كانت تثير الرغبة والمتعة، والحزن المستمر والإحباط، والشعور بالخمول وانعدام النشاط، والشعور باليأس، والإحساس بالذنب، وانخفاض الشهية، ونقصان الوزن أو زيادة الشهية وزيادة الوزن، وصعوبة النوم ليلا مع الاستيقاظ باكرا أو النوم الزائد النسيان وصعوبة التركيز أو اتخاذ القرارات، والتفكير بالموت أو الانتحار.

إرشادات للتعامل مع الاكتئاب الموسمي

وأشارت المديرية إلى ضرورة اتباع عدة إرشادات للتعامل مع الاكتئاب وهي: الحرص على ممارسة النشاط البدني، واتباع عادات النوم الجيدة، والنوم لفترة كافية للشعور بالراحة، والذهاب إلى السرير والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، وعدم محاولة إجبار النفس على النوم، وإذا لم يتمكن الشخص من النوم، يخرج من السرير ويحاول مرة أخرى لاحقا.

وتابعت، بأن من الإرشادات أيضا: الحفاظ على غرفة النوم مظلمة وباردة وهادئة وخالية من الأشياء التي تذكر بالعمل أو الأشياء الأخرى التي تسبب التوتر، وتجنب النظر إلى الهواتف أو أجهزة القراءة (الكتب الإلكترونية) التي ينبعث منها الضوء قبل النوم، وتناول القهوة والشاي والأطعمة الأخرى التي تحتوي على الكافيين في الصباح فقط، وتجنب الكحول في وقت متأخر بعد الظهر، والمساء، وقبل النوم، وتجنب التدخين، وخاصة في المساء.

علاج الاكتئاب الموسمي

وحول طرق علاج الاكتئاب الموسمي، قالت المديدية، إنها تتمثل في الاتي:

العلاج بالضوء:

ويتضمن الجلوس أمام مصابيح خاصة، ويجب أن يتم ذلك بمساعدة طبيب ولا يجب على أحد محاولة القيام به بمفرده.

العلاج باستخدام الأدوية:

من خلال مضادات الاكتئاب، وعادة ما تتطلب عدة أسابيع (أسبوعان إلى 4 أسابيع) ليبدأ مفعولها، كما أنها تتطلب الاستمرار على تناولها لفترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرا.