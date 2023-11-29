تحقيقا لرؤية مصر 2030.. محافظة أسيوط تتوسع في مكاتب «السجل المدني»

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اعتماد قرار موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة بتخصيص دور كامل (الثاني العلوي) بمبنى تابع للوحدة المحلية بقرية المطيعة؛ التابعة لمركز أسيوط لاستغلاله كـ «سجل مدني».

ولفت في بيان، إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة والعمل على توفير وتقديم الخدمات للمواطنين في القطاعات المختلفة طبقاً للامكانات المتاحة والقوانين واللوائح المنظمة تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 .

وشدد على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالنهوض بالخدمات المختلفة والتوسع في إنشاء مكاتب السجل المدني بالقرى لتخفيف الزحام على مكاتب السجل المدني بالمدن والمراكز ليستفيد منها أكبر عدد من المواطنين.

فتح سجل مدني

وأوضح محافظ أسيوط إنه تمت الموافقة على فتح سجل مدني على مساحة 130متر مربع بمبنى دار شروق التابعة للوحدة المحلية لقرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط لخدمة أهالي القرية والقرى التابعة لها لتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وكشف عن تكليف الشئون القانونية بالمحافظة بمراجعة تعهد إحدى المؤسسات الخيرية لتنمية المجتمع بالمطيعة بشأن تحمل التكاليف الخاصة بالمياه والكهرباء بالمقر المخصص لإنشاء السجل المدني.

برامج التنمية

وأكد على أهمية تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات لتطوير الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة خاصة الهامة والحيوية منها والتي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.