كاتب صحفي: مصر تسعى للعمل على وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة

قال الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، إن الدولة المصرية نجحت في فرض واقع جديد للقضية الفلسطينية، من خلال مواقفها الداعمة لها خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن مصر تسعى بكل قوة لإقامة دولة مستقلة للفلسطينيين.

إقرار الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

وأشاد الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، خلال لقائه على قناة Dmc، صباح اليوم، بنجاح الجهود المصرية في إقرار الهدنة الإنسانية في قطاع غزة مشيرًا إلى أن مصر تسعى للعمل على وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أهمية زيارة رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل إلى قطر والاجتماع مع مسئولين قطريين وإسرائيليين وأمريكيين لبحث استمرار الهدنة الإنسانية في القطاع.

إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية

وأكد الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر أن الجهود المصرية شملت كذلك إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى قطاع غزة بما فيها شمال القطاع، ووقف جميع التصرفات الأحادية من جانب الاحتلال الإسرائيلي.