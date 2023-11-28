وصول 8 مصابين من غزة إلى معبر رفح لنقلهم للمستشفيات المصرية

أكد محمد عبيد، موفد قناة «القاهرة الإخبارية» إلى معبر رفح، وصول 8 مصابين من غزة لمعبر رفح، لنقلهم للمستشفيات المصرية، مشيرا إلى اصطفاف سيارات الإسعاف أمام المعبر، لنقل المصابين، والتنسيق من الجانب الفلسطيني، إذ يصل كشف من الهلال الأحمر الفلسطيني، بعدد المصابين المنقولين إلى الجانب المصري، ويستقبل عددًا من أطباء الوزارة المختصين في الإصابات المتقدمة والحرجة، وبعد ذلك التنسيق ما بين الوزارة، والكوادر الطبية داخل المعبر، لنقل هذه الإصابات إلى المشتشفيات.

أضاف «عبيد»: «تدفق عشرات الفلسطينيين العالقين بمصر، لمعبر رفح لدخول غزة، وأن هناك إصرار من العالقين بالعودة إلى غزة والتمسك بالأرض، وأكد أن هناك سهولة في إجراءات الدخول، ولا توجد أي معوقات، ومن يرغب في التنسيق مع السفارة الفلسطينية في القاهرة، سيعود مباشرة إلى قطاع غزة.

أكد أن التحالف الوطني بمصر، جهز نحو 250 شاحنة مساعدات لقطاع غزة، وما زال المعبر يستقبل العديد من الشاحنات المحملة بالمساعدات.