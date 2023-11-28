بالأرقام.. تعرف على المساعدات التي دخلت إلى غزة عبر معبر رفح

واصلت مصر جهودها الكثيفة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح، والتي استمرّت طوال فترة العدوان على القطاع، وتكثفت مع سريان الهدنة الإنسانية في مرحلتها الأولى التي انتهت أمس الاثنين، وهو ما سيتواصل أثناء المرحلة الثانية من الهدنة والتي ستستمر اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.

ووفقا لآخر الإحصائيات الرسمية، بلغ حجم المساعدات الطبية التي تم إدخالها إلى قطاع غزة حتى مساء أمس الاثنين 27 نوفمبر، 2812 طنا، وبلغ حجم المساعدات من المواد الغذائية 11427 طنا، وحجم المياه 8583 طنا، فضلا عن 127 قطعة من الخيام والمشمعات، بالإضافة إلى 2418 طنا، من المواد الإغاثية الأخرى.

إدخال 1048 طنا من الوقود

كما تم إدخال 1048 طنا من الوقود حتى مساء أمس، وبلغ إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح إلى قطاع غزة بلغ 2263 شاحنة خلال هذه الفترة.

واستقبلت مصر في نفس الفترة،، 566 مصابًا من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية ومعهم نحو 300 مرافق، إضافة إلى عبور 8691 شخصًا من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، و1256 مصريا، من قطاع غزة، وتسهيل دخول 421 فلسطينيا عالقا بمصر إلى القطاع.

وتستمر الجهود المصرية في العمل على الإسراع بعمليات نقل المساعدات الإنسانية؛ للمُساهمة في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية لأشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة.