رئيس مركز القدس للدراسات: حل الدولتين على الطريقة الغربية أصبح فكرة غامضة

قال الدكتور أحمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية في جامعة القدس، إن الولايات المتحدة الأمريكية ليست جادة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ولو كانت كذلك لتم إعلان دولة فلسطين.

حل الدولتين على الطريقة الغربية فكرة هلامية وغامضة جدا

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق زووم، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أن حل الدولتين أصبح فكرة هلامية وغامضة جدا كما يطرحها الغربيون، فقد كان من الممكن أن يُترجَم اتفاق أوسلو إلى دولة فلسطينية، ولكن من الواضح أن السياسات التسويفية والتأجيلية سيطرت على الموقف.

وتابع أن الولايات المتحدة تعمل على إدارة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطيني وليس حله، وهو ما أدى إلى تضاؤل وتآكل حل الدولتين عبر عمليات الاستيطان وترسيخ الاحتلال وطرد الفلسطينيين من بيوتهم وتخفيض سقف المطالب القومية للفلسطينيين.

وأكد: «أشك كليا فيما يقوله بايدن حول حل الدولتين، وأعتبره ذرا للرماد في العيون، فهو محاولة إدارة علاقات عامة مع الشركاء والأصدقاء والفلسطينيين، لكن الواقع ليس كذلك».