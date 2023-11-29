آخر أخبار غزة.. ارتفاع حصيلة الشهداء ودعوات لـ«إيلون ماسك» لزيارة القطاع

تشهد آخر أخبار غزة العديد من المشاهد الإنسانية من بينها محاولة الفلسطينيين العودة إلى بيوتهم التي نزحوا منها خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، والبحث عن بعض الملابس والأشياء التي تحميهم من برد الشتاء القارص، وأيضًا قيام الدفاع المدني بانتشال عدد من الجثامين من تحت الأنقاض، علاوة على الإعلان عن ارتفاع حصيلة الشهداء.

آخر أخبار غزة

وبحسب ما أكدته وسائل إعلام فلسطينية بشأن أخر أخبار غزة، جرى انتشال 160 شهيدًا من تحت الأنقاض بغزة، في 24 ساعة، كما أن هناك نحو 50 ألف وحدة سكنية تهدمت كليا نتيجة القصف في غزة، منوهة إلى احتياج قطاع غزة إلى مليون لتر من الوقود، بشكل يومي.

فيما كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية، أنه سيتم قريبا عرض صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على مبدأ الكل مقابل الكل وإنهاء الحرب في غزة، وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

أما فيما يتعلق بدعوة الفصائل الفلسطينية لإيلون ماسك من أجل زيارته غزة بعد إسرائيل، ردّ الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة «إكس» المعروفة سابقًا باسم «تويتر»، إيلون ماسك، قائلا: «يبدو أن الوضع الحالي متوتر إلى حد ما، ولكن أعتقد أن ازدهار غزة على المدى الطويل سيكون مفيدًا لجميع الأطراف».

حصيلة الشهداء.. آخر أخبار غزة

أما عن حصيلة الشهداء ضمن آخر أخبار غزة، فقد أوضح المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، أن عدد الشهداء داخل فلسطين وصل إلى 15 ألف شهيد، من بينهم 6 آلاف و150 طفلا، و4 آلاف سيدة، أما عدد المفقودين 7 آلاف مفقود بينهم 4 آلاف و700 طفل وامرأة.

ومن بين أشهر اللقطات الإنسانية المنتشرة، مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر أفراد قوات الإنقاذ الفلسطينية وهم يعملون على رفع أنقاض منازل مدمرة في قطاع غزة، حيث تمكنوا من إنقاذ طفلة رضيعة من تحت الأنقاض بعد أن دمر منزلها نتيجة قصف الاحتلال.