رئيس «مياه الشرب» بأسيوط يتفقد تطوير مشروع الصرف الصحي بدرنكة

تفقد المهندس علي الشرقاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، مشروع وصلات الصرف الصحي بقرية درنكة، مشددًا على ضرورة استكمال باقي الوصلات في أسرع وقت.

المشروع يحقق استفادة كبيرة

وأكد المهندس علي الشرقاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط أن المشروع يحقق استفادة لــ11 ألف نسمة فضلًا عن 3 ملايين زائر سنويًا لمسار رحلة العائلة المقدسة بدير درنكة، ويضم 3 محطات رفع هي (محطة رفع دير درنكة الفرعية- محطة رفع دير درنكة المدمجة- محطة رفع درنكة الجديدة الرئيسية) و21 كيلو متر طولي شبكات انحدار و9 كيلو متر طولي خطوط الطرد و3 آلاف وصلة منزلية.

صرف صحي آمن

وأكد الشرقاوي، أن المشروع مقسم إلى 12 منطقة سكنية وأن الشركة تخطو خطوات صائبة نحو تحقيق هدفها، وهو «كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن»، مشيرًا إلى أن محطة صرف صحي قرية درنكة ممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.