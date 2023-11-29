افتتاح أول مركز للتلقيح الاصطناعي لتحسين السلالات الحيوانية في الشرق الأوسط

افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الزراعي، مركزًا يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط للتلقيح الاصطناعي بهدف تحسين السلالات الحيوانية من أجل زيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان والذي تحتضنه منطقة العامرية غرب الإسكندرية.

وقال وزير الزراعة واستصلاح الزراعي، في تصريحات صحفية على هامش الافتتاح، إن المشروع يعد الأول على مستوى الشرق الأوسط من حيث المعدات والأجهزة الحديثة داخله.

وزير الزراعة: المشروع يهدف لتقليل فجوة الاستيراد

ولفت إلى أن المشروع يهدف إلى تقليل فجوة الاستيراد من خلال توفير سلالات مختلفة.

وزير الزراعة: المشروع يزيد من إنتاجية اللحوم والألبان

وأوضح وزير الزراعة أن ذلك المشروع يزيد من إنتاجية اللحوم والألبان لدى المربين ما يزيد من مكاسب الفلاح البسيط وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالفلاح المصري وتوفير كل سبل الدعم له.

جاء ذلك خلال جولة في منطقة العامرية بالإسكندرية، لتفقد بعض المشروعات الزراعية المتعلقة بالأمن الغذائي، وسوف يقوم بتوزيع معدات زراعية وصوب زراعية على المنتفعين والجمعيات الزراعية.