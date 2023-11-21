وزير الزراعة: نتوقع وصول الصادرات المصرية لـ 7 ملايين طن لأول مرة

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصادرات الزراعية دائما ما تكون الفائض عن احتياجات السوق المحلي، ولا يُصَدَّر شيء يحتاجه المواطن، لافتا إلى أن الدولة تفتح باب التصدير للحفاظ على إنتاجية المواطن والتسعير الخاص به والعائد المناسب منه.

فتح أسواق جديدة للتصدير

وأضاف «القصير»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمها الإعلامية قصواء الخلالي، أن الوزارة بذلت جهداً كبيراً في فتح أسواق جديدة، التي تحافظ على الاستدامة والاستمرارية معها بحيث الوُجود في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الصادرات الزراعية المصرية وصلت في العام الماضي 6.5 مليون طن وهذا رقم كان غير مسبوق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، بينما بلغت هذا العام حتى الآن 6.7 مليون طن ولم تنتهي السنة بعد، ومن ثم قد تتجاوز 7 ملايين طن خلال هذا العام.

وأوضح أن مصر تصدر أكثر من 400 صنف في 160 سوق حول العالم، وأصبحت الصادرات المصرية لها اسماً في العالم، ولها إقبال وشهرة.

8 مليارات جنيه لدعم مشروع البتلو

أما عن الثروة الحيوانية، أوضح وزير الزراعة أن مشروع البتلو حقق أرقاما قياسية وحجم التمويل الذي منح للمشروع أكثر من 8 مليارات جنيه، وحوالي أكثر من 43 ألف مستفيد و450 ألف رأس، وهذا أحدث على رواج في السوق.