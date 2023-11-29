مقرر العلاقات الخارجية بـ«القومي للمرأة»: إسرائيل مارست كل أشكال العنف ضد الفلسطينيات

وجهت السفيرة منى عمر عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة العلاقات الخارجية، تحية إجلال لكل امرأة في العالم تتعرض لعنف سواء بسبب الحروب أو غيره من الأسباب.

وأوضحت خلال ندوة المجلس القومي للمرأة بمناسبة حملة الأمم المتحدة «16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة»، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مارس كل أشكال العنف ضد المرأة في فلسطين.

وأشارت إلى أنّ أشكال العنف ضد المرأة متعددة، ومن أبرزها الجهل الذي يعد العدو الأول للمرأة، ويترجم في العديد من الأمور منها الختان.

مساندة المجلس القومي للمرأة للسيدات الفلسطينيات

وفقا لتقديرات الامم المتحدة، فإن 736 مليون سيدة في العالم وقعت ضحية بشكل أو بآخر لموضوعات العنف، سواء في الأماكن العامة أو عبر الانترنت، مؤكدة أنّ هذا العدد لا يتضمن السيدات في غزة، مشيرة إلى أن الشعوب الحرة انتفضت في كل أنحاء العالم إزاء الكارثة الإنسانية التي تعرضت لها سيدات فلسطين، اللاتي حرمن من أبسط حقوق الإنسان وهي الحق في الحياة.

وأوضحت أنهن لم يستسلمن في ظل كل هذه الانتهاكات والتحديات الصعبة التي تواجهها المرأة في فلسطين، مؤكدة مساندة المجلس للمرأة الفلسطينية البطلة التي تقاوم مجازر يومية.