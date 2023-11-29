حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة تعلن بدء أنشطتها في نيويورك والخليج

قال عصام الصباحي، رئيس حملة المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، إن غرفة العمليات المركزية للحملة تعمل على مدار الساعة بمتابعة فورية من الدكتور عبد السند يمامة، لافتا إلى أنّ لجان الحملة في الخارج بدأت عملها بالفعل، ولجنة الحملة في نيويورك تباشر عملها برئاسة عماد تومة، وهناك لجنة أخرى في دول الخليج برئاسة مصطفى راغب.

لجنة من الوفد

وأوضح «الصباحي» في تصريح لـ«الوطن» أن المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة يتابع تقرير سير عمل غرفة العمليات بشكل دائم، للاطلاع على مستجدات الأمور، لافتا إلى أنّ الوفد هو الحزب الوحيد الذي يملك لجان خارج البلاد في مختلف الدول، وستجوب لجنة من الوفد الدول العربية وتحديدا دول الخليج لأن بها عدد كبير من الوفديين، ولدينا أيضًا بعض الوفديين في أوروبا.

غرف العمليات الفرعية

وأشار إلى أنّ السعودية على سبيل المثال بها 3.5 مليون مصري، ونستهدف مليون مواطن هناك خلال الانتخابات المقبلة، وكذلك الأردن التي بها مايقرب من 900 ألف مصري والكويت وعمان أيضا، موضحا أنه على مدار أيام الانتخابات ستتولى غرف العمليات الفرعية رصد أعداد الناخبين في مقار التصويت، ونقلها لغرفة العمليات المركزية لتحديد الأعداد ورسم خريطة الأرقام والإحصائيات.