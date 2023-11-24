المؤتمر الانتخابي الثالث للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة في الغربية غدا

أكملت اللجنة العامة للوفد بمحافظة الغربية، الاستعدادات اللازمة لاستقبال المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، بمركز المؤتمرات بجامعة طنطا، في تمام الساعة الخامسة مساء غد.

ويلقي «يمامة» خطابا سياسيا شاملا يستعرض فيه رؤية برنامجه الانتخابي في العديد من المحاور السياسية والاقتصادية.

مؤتمر المرشح الرئاسي في الغربية

ووجه ووجه المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ورئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية، الدعوة الي جموع الوفديين في جميع محافظات مصر لحضور المؤتمر ودعم مرشح الوفد لرئاسة الجمهورية الدكتور عبد السند يمامة، مؤكدا أن الغربية صاحبة التاريخ الوطني الكبير وأحد أهم معاقل الوفد، إذ خرج منها الزعماء مصطفى باشا النحاس رئيس الحكومه المصرية قبل عام 1952، والنائب عبد الفتاح باشا حسن، وزعيم الطلبة محمد عيد، والدكتور أحمد أبوإسماعيل، والدكتور محمد علي شتا، وغيرهم من زعماء وقادة السياسة بمصر، من أبناء الوفد الذي يمتد تاريخه إلى عام 1918، برئاسة الزعيم خالد الذكر سعد زغلول.

أضاف «الجندي» في بيان، أن انتخابات رئاسة الجمهورية، عُرس ديموقراطي مصري خالص، ومنافسة شريفة بين المرشحين في سباق محمود لنيل شرف قيادة مصر، وأن عقد مؤتمر لمرشح حزب الوفد داخل قاعة المؤتمرات بجامعة طنطا يعطي رسالة للعالم أجمع بأن انتخابات رئاسة مصر تجرى بنزاهة.

المؤتمر الانتخابي الثالث للمرشح الرئاسي

وقال المحاسب مصطفى شحاته نائب رئيس اللجنة العامة للوفد بالغربية وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن المؤتمر الانتخابي الثالث للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، يأتي قبل أيام من بدء عملية التصويت في هذا الاستحقاق الانتخابي، وأن الوفديين بمحافظة الغربية صاحبة التاريخ الوفدي سيكونون علي قدر الحدث، وحشد أبناء المحافظة جميعا من أجل التصويت للمرشح عب دالسند يمامة، والحضور للمؤتمر للاستماع لخطاب رئيس الوفد.