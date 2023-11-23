«حملة عبد السند يمامة»: اختيار 4 منسقين لمحافظات الصعيد بالتعاون مع رؤساء اللجان

عقدت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، اجتماعا خاصا بتنظيم العمل في محافظات الصعيد، بحضور اللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب والحملة الانتخابية، والنائب عيد هيكل المنسق العام للحملة.

الحملة الرئاسية

وأسفر الاجتماع، عن اختيار 4 منسقين من الحملة الرئاسية للتنسيق بمحافظات الصعيد، بالتعاون الكامل مع رؤساء اللجان العامة بالصعيد، وهم النائب عمر هريدي، أحمد رائف، أحمد الخطيب، ياسر شورى، وجرى تحديد موعد المؤتمر الشامل لمحافظات الصعيد، الذي سيقام في محافظة أسيوط في 3 ديسمر المقبل.

فتح جميع مقرات اللجان العامة

أصدر الدكتور عبدالسند يمامة، توجيهات بفتح جميع مقرات اللجان العامة على مستوى جميع محافظات مصر، أمام غرف العمليات المشكلة، وتقديم تقارير يومية حول سير هذه الغرف والمقرات للحملة الانتخابية.

وقال عصام الصباحي، مدير حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، إن مرشحه سيعمل على دمج المواطنين في عملية الإنتاج، مع ضرورة مشاركة المجتمع المدني في تنمية الطبقة الفقيرة والإعانات، إذ أن رؤية مرشحه قائمة على ضرورة زيادة شبكة الحماية الاجتماعية، من خلال تأهيل الطبقة الواقعة تحت الحماية الاجتماعية لسوق العمل.