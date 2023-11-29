«الأغذية العالمي» يحذّر من مجاعة في غزة: الوضع كارثي.. والأمراض المعدية خطر جديد

قالت المتحدثة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي، ريم ندا، إنّ الكارثة في قطاع غزة كبيرة، وعلى المجتمع الدولي أن يبدي جهودا لتوفير المساعدات الغذائية.

وأضافت ندا، في تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ معبر رفح يعمل بكامل قدرته الاستيعابية، ويجب فتح معابر أخرى لإدخال المساعدات بصورة مستمرة، محذّرة من وجود خطر حقيقي من نقص المواد الغذائية في القطاع.

وتابعت المتحدثة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي، أنّ هناك محاولات ومناشدات لإيصال صوتنا إلى الولايات المتحدة، والمجتمع الدولي، بسبب الوضع الكارثي على أرض الوقع، وهو بمثابة حياة أو موت لمئات الآلاف من الأشخاص.

كما حذّرت ندا، من أنّ هناك خطر مجاعة وانتشار الأمراض مع استمرار ارتفاع عدد الوفيات والإصابات في غزة، بسبب تصاعد الأعمال العدائية، لافتة إلى أنّ الزحام الشديد في الملاجئ وتعطل النظام الصحي وشبكات المياه والصرف الصحي يضيف خطرًا آخر، وهو الانتشار السريع للأمراض المعدية.

وأوضحت المتحدثة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي، أنّ الهدنة المؤقتة ساعدت على البرنامج على الوصول إلى مناطق لم يكن قادرا على دخولها من قبل، مشيرة إلى أنّ الـ6 أيام ليست كفاية لإيصال المساعدات إلى جميع الفلسطينيين في قطاع غزة.