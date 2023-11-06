برنامج الأغذية العالمي: مخبز واحد لنا يعمل في غزة.. والتدهور مستمر

قالت أمينة القريعي مدير إدارة الإعلام في برنامج الأغذية العالمي، إنّ البرنامج كان يقدم الدعم من خلال 23 مخبزا في غزة، ولكن اليوم لم يعد هناك إلا مخبزا يعمل ومن خلاله يتم تقديم الدعم، وهذا يشير إلى أن الوضع هناك في تدهور مستمر.

الأشخاص في غزة يحتاجون إلى المساعدات

وأضافت خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الأشخاص في غزة يحتاجون إلى المساعدات للغاية، مطالبة بهدنة إنسانية لتقديم هذه المساعدات، لأن المواد الغذائية الأساسية المتاحة حاليا في غزة تكفي 5 أيام فقط.

المساعدات تصل إلى الهلال الأحمر الفلسطيني

وتابعت مدير إدارة الإعلام في برنامج الأغذية العالمي، أن تقديم المساعدات الغذائية يتم بناءً على تنسيق شديد جدا مع الهلال الأحمر في مصر والهلال الأحمر في فلسطين، وبالتالي، فإن المساعدات التي تعبر من معبر رفح يتم تسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني وتوزيعها، فهناك مساعدات غذائية جاهزة مثل المعلبات، ويتم تقديم أيضا مساعدات غذائية للأشخاص النازحين داخليا الذين يكون لديهم إمكانيات للطهي مثل المكرونة وأصناف الأكل المختلفة التي تحتاج إلى أدوات.