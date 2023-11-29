برلماني: إحياء مصر لليوم الدولي للتضامن مع فلسطين يؤكد حجم الدعم المقدم لغزة

قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن مشاركة مصر في إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تأكيد للموقف المصري الثابت والمشرف والراسخ لإنهاء الحرب في قطاع غزة ولو بشكل مؤقت من خلال إرساء هدنة إنسانية، بالإضافة إلى تأكيد حضور القضية الفلسطينية حيةً وحاضرةً في المحافل الدولية وفي الضمير العالمي.

اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

وأوضح سالمان، في بيان، أن الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يتواكب هذا العام مع المحنة التي يعيشها الفلسطينيون بسبب الحرب الإسرائيلية الوحشية ضد قطاع غزة التي دمرت القطاع وهجرت المواطنين من بيوتهم وشردت الأطفال وأودت بحياة الآلاف من الأبرياء.

وأكد عضو مجلس الشيوخ ضرورة تخلي المجتمع الدولي عن سلبيته تجاه حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي نشأ بسبب إقامة دولة واحدة إسرائيلية وليس دولتين كما نصت قرارات الأمم المتحدة، علاوة على ضرورة عدم السماح لإسرائيل بانتهاك أحكام القانونين الدولي والدولي الإنساني والنظام الأساسي للمحكمة الدولية عبر اغتصاب الأراضي واستباحة دماء شعب فلسطين حتى لا تفقد شعوب العالم الثقة في النظام الدولي الذي يضمن الاستقرار والعدل للجميع.

الشعب الفلسطيني

وأشار النائب مصطفى سالمان إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجحت في حشد الرأي العام الدولي والإقليمي نحو نبذ فكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني ليصبح مرفوضًا عربيًا ودوليًا، وذلك بعد الكثير من المجهودات المتواصلة بالتنسيق والتشاور مع الأطراف الدولية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وهو الأمر الذي يقتضي تكاتف المجتمع الدولي بكل جدية لإنفاذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة المُتواصلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

جدير بالذكر أن السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر في كندا، شارك في ندوة افتراضية نظمتها مجموعة الصداقة الكندية الفلسطينية في البرلمان الكندي بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.