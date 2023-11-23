نائب رئيس حزب المؤتمر: الرئيس السيسي حقق إنجازات ضخمة في مختلف القطاعات

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إنهم يدعمون ويأيدون المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، نظراً لأنه قدم روحه فداء لمصر والمصريين في 30 يونيو عام 2013، كما أنه تصدى للمشهد في وقت عصيب أمام جماعة الإخوان الإرهابية، وحمى مصر من الخطر المنتظر وقتها.

«فرحات»: «السيسي» حافظ على البناء والتنمية

وأضاف «فرحات» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن «السيسي» لم يدفع بمصر إلى نزاعات إقليمية موجودة، وحافظ على البناء والتنمية، واستعاد الدولة من براثن الإرهاب، وأعاد بناء مؤسسات الدولة في فترة صعبة للغاية على مدار 9 سنوات.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أنه هناك حجم إنجازات ضخمة شملت مختلف القطاعات تحققت خلال الفترة من 2014 وحتى 2023 في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أنه على دراية كاملة بسيكولوجية المواطن المصري، متابعاً: «كلنا نحتاج إلى أن من بدأ هذا المشوار الصعب أن يستكمله، والرئيس السيسي الأقدر بلا شك على استكمال المسيرة».