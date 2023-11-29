لسرعة قبول أوراق التصالح في مخالفات البناء.. إجراء وحيد عليك اتباعه

إجراء وحيد يعزز من ضمانة قبول أوراقك للتصالح في مخالفات البناء، وهو التقدم بصحة المستندات المطلوبة لقبول الطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار دون التلاعب في التفاصيل المرتبطة بالعقار محل المخالفة.

ووفقا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا يجب على مقدم طلب التصالح التقدم بتقرير هندسي حول السلامة الإنشائية للمبنى المخالف سواء من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة في نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري مقيد في نقابة المهندسين.

تقرير هندسي بالسلامة الإنشائية للمبنى

وتسهيلا على مقدمي طلبات التصالح ينص مشروع قانون التصالح الجديد على تقديم تقرير من مهندس مقيـد فــي نقابة المهندسين إذا كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه 3 أدوار.

ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويجب الانتهاء من طلاء كامل للواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى المخالف لقبول طلب التصالح، وفقا لما تحدده تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع.

نموذج التصالح في مخالفات البناء

كما تضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تقديم إقرار من مقدم طلب التصالح على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية حال صدورها لهذا القانون بصحة المستندات، وقبول التصالح وهو بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره التي تخص واقعة المخالفة فقط دون الاعتداد بأية أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح.