8 دول عارضت دعوة الأمم المتحدة لانسحاب إسرائيل من الجولان السوري.. ما هي؟

تنفيذا لقرارات مجلس الأمن، سعت الجمعية العامة للأمم المتحدة لتبني دعوة يطالب فيها إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل؛ لتبدأ الدول في التصويت على القرار، وجاء لصالح الدعوة تصويت نحو 91 دولة من أعضاء الجمعية العامة.

من الدول التي امتنعت عن التصويت؟

وبحسب صورة نشرتها «روسيا اليوم»، هناك 8 دول عارضت ذلك القرار والدعوة، وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا وكندا وإسرائيل وبريطانيا وميكرونيسيا المتحدة وبالاو وجزر مارشال، بينما امتنعت 62 دولة أخرى عن التصويت لصالح الدعوة.

وبحسب نص قرار الجمعية العامة الصادر في عام 1981، إن قرار إسرائيل الخاص بفرض قوانينها وولايتها على الجولان السوري ملغى وباطل، وفق ما أكده مجلس الأمن في قراره رقم 497، مطالبا القرار الجديد الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل، حتى خط الرابع من يونيو لعام 1967.

ما قصة الجولان السوري؟

والجولان السوري، هي هضبة صخرية في جنوب غرب سوريا ذات أهمية استراتيجية كبيرة، تبعد عن العاصمة السورية دمشق بنحو 50 كيلومترا، واستخدمتها المدفعية السورية لقصف شمال إسرائيل بين عامي 1948 و1967.

وقعت تلك الهضبة تحت الاحتلال الإسرائيلي حرب عام 1967، وحاولت سوريا استعادتها في حرب أكتوبر 1973، لكن قوات الاحتلال نجحت في التصدي للهجوم السوري الذي أوقع خسائر كبيرة بإسرائيل.

وقدم البلدان هدنة عام 1974 وتم نشر قوة مراقبة دولية على خط وقف إطلاق النار في العام ذاته، ومع وقف الحرب والدخول إلى هدنة خضعت للسيطرة العسكرية للاحتلال.