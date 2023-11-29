خسائر هائلة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.. مصابون ومرتزقة وجنود غائبون

الاعترافات والتقارير الصادمة من داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي، تتوالى تلو الأخرى، وتكشف جميعها حجم الخسائر في صفوف جيش الاحتلال منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي، التي نفذتها الفصائل الفلسطينية والمعروفة باسم «طوفان الأقصى».

إصابات وقتلى بين صفوف جيش الاحتلال

وبجسب تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، فمن بين خسائر جيش الاحتلال إصابة 1000 ضابط وجندي حاليا، وبحسب آخر تحديث أعلنه جيش الاحتلال، فمنذ بدء عملية طوفان الأقصى وصل عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 392 قتيًلا بين ضباط وجنود.

وأوضحت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أيضًا، أنّ هناك 27 إسرائيليًا عسكريًا خضعوا لجراحة بتر أطراف منذ العدوان.

حكاية الجنود المرتزقة وتهرب القوات

وبعيدا عن الإصابات، فهناك تقارير كشفت عن أسرار مرتبطة بقوات جيش الاحتلال بينها، والذي أفصح عنها بيدرو دياز فلوريس كوراليس، الجندي السابق بالجيش الإسباني والمشارك كمرتزق لمساندة جيش الاحتلال الإسرائيلي، قائلا إن إسرائيل تستعين بعدد من المرتزقة المتعاقدين مع شركات عسكرية خاصة لأجل القيام بخدمات عسكرية يرتبط بعضها بدعم غير مباشر للحرب على غزة.

وبحسب شهادة الجندي الإسباني لصحيفة «إلموندو» الإسبانية، يقول: «جئت من أجل المال، إنّهم يدفعون بشكل جيد ويقدمون معدات جيدة ووتيرة العمل هادئة، الأجر هو 3900 يورو في الأسبوع، بغض النظر عن المهام التكميلية»؛ لتؤكد بعدها الصحيفة الإسبانية أنّ جيشا صغيرا من المرتزقة تم التعاقد معهم لتنفيذ مهام خاصة داخل إسرائيل.

الأمر لم يقف عند وجود أفراد مرتزقة، بل كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن تغيب أكثر من 2000 جندي إسرائيلي عن الخدمة في جيش الاحتلال، الأمر الذي وصف بأنّه «أكبر تخلف» يسجله جيش الاحتلال منذ عام 1948؛ لتؤكد صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنّ جيش الاحتلال سيعمل على تطبيق عقوبات مشددة على الجنود المتغيبين دون إجازة خلال الحرب على غزة، لافتة إلى أنّ عددا كبيرا من جنود الاحتياط لم يكونوا في الأساس من القوات النظامية للجيش، لكنهم تطوعوا للقتال، فيما تخلف كثيرون ممن كانوا يجب عليهم الالتحاق بالخدمة في الجيش.