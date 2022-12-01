«الأمم المتحدة» تجدد مطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل

جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتماد قرار بأغلبية الدول الأعضاء، يطالب الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من يونيو لعام 1967، تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وصوتت 92 دولة لمصلحة القرار مقابل رفض الاحتلال الإسرائيلي و8 دول أخرى، وامتناع 65 دولة عن التصويت على القرار الأممي.

إسرائيل ترفض الانسحاب من الجولان المحتل

وينص القرار الأممي على أن قرار الاحتلال الإسرائيلي في الرابع عشر من ديسمبر عام 1981، فرض قوانينه وولايته على الجولان السوري المحتل، ملغي وباطل وليست له أي شرعية على الإطلاق، على نحو ما أكده مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 497 لعام 1981، ويطالب الاحتلال الإسرائيلي بإلغائه وبالانسحاب الكامل من هضبة الجولان حتى خط الرابع من يونيو لعام 1967.

سوريا: الأمم المتحدة طالبت إسرائيل بالانسحاب من الجولان

من جانبه قال الدكتور الحكم دندي، نائب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إنّ تصويت أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة جاء لمصلحة مشروع القرار المعنون «الجولان السوري»، وأيضًا لمصلحة القرارات المتعلقة بفلسطين، ويعبر عن التزام هذه الدول بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبشكل خاص المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وحرص تلك الدول على رفع الظلم عن الشعوب الرازحة تحت الاحتلال، ودعمها لنيل حقها في التحرر منه، بحسب وكالة الأنباء السورية «سانا».

وأضاف دندي: «الجمعية العامة دأبت في القرارات التي تعتمدها سنويا منذ أكثر من خمسة عقود على مطالبة إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء احتلالها للجولان السوري، والتأكيد على أن أي إجراءات تتخذها لفرض قوانينها وولايتها على الجولان السوري المحتل باطلة ولاغية ولا أثر قانونيا لها على الإطلاق، كما أكد مجلس الأمن في قراره رقم 497 على موقف الجمعية العامة، ونص أيضا على رفض قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستفزازي بشأن الجولان السوري المحتل واعتبره باطلا وملغى ولا أثر قانونيا له».