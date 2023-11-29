مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة عن الثقافة الانتخابية الأحد المقبل

تنظم مكتبة الاسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، ندوة بعنوان «المصريون والثقافة الانتخابية.. ودورها في تحقيق الاستقرار السياسي والأمن القومي»، وذلك يوم الأحد المقبل، في تمام الخامسة مساءً، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب في القاهرة.

يفتتح الندوة، الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، ويحاضر فيها اللواء دكتور سمير فرج المفكر السياسي، ويديرها أحمد السرساوي، الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريدة أخبار اليوم، بحضور نخبة من الشخصيات العامة والأدباء والمثقفين والمفكرين وجمهور المهتمين ورجال الصحافة والإعلام.

أول عملية انتخابية

تدور الندوة حول عملية المشاركة الانتخابية في مصر من المنظور الثقافي والتاريخي، حيث تحتفل مصر هذا الشهر، بمرور 100 عام على أول عملية انتخابية تشهدها أرض المحروسة، وهو ما يؤكد وجود الثقافة الانتخابية لدى الشعب المصري منذ القدم، ويثبت جدارته بتراثه الممتد للوقوف بجانب قواه الوطنية.

نشر الوعي والثقافة

تأتي الندوة في إطار الحرص على نشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث وتوفير مصادر المعرفة، والمساعدة على تعزيز المشاركة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات، وكذلك تعزيز الروابط بين الماضي والحاضر والمستقبل وتفعيل التماسك الاجتماعي والحفاظ على هوية المجتمع، فضلًا عن الحفاظ على الأمن القومي وسيادة الدولة واستقرارها.