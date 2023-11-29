«الحرية المصري» ينظم ندوة بعنوان «الأمن القومي.. والوعي الوطني»

نظمت أمانة قسم النزهة لحزب الحرية المصري بالقاهرة، بالتنسيق مع الحملة الرسمية لانتخاب المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وبقيادة جلال الزغاط عضو الهيئة العليا أمين عام العاصمة ورئاسة ماجدة أحمد عبدالحميد أمين القسم أمانة قسم النزهة فاعلية «الأمن القومي.. والوعي الوطني»، من خلال حملة «مسيرة ومسار.. من أجل التنمية والاستقرار» لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

مؤتمر حزب الحرية المصري

جاء ذلك بحضور هاني الديب أمين مساعد العاصمة، أحمد كمال أمين مساعد العاصمة، وسيد الشاعر أمين شئون العضوية بالعاصمة، ودكتورة زينب الجندي، ودكتورة هبة بدران، و أمناء بعض الأقسام وهيئات مكاتبهم، وأعضاء هيئة مكتب قسم النزهة، وأعضاء الحزب بقسم النزهة، بعض الشخصيات العامة من النزهة، وبعض من المواطنين والشباب من أبناء قسم النزهة.

وبدأت الفعالية بالسلام الجمهوري والقرآن الكريم والوقوف دقيقة حداد على الشهداء الفلسطينيين.

إنجازات السيسي

وتناول الحضور إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال العشر سنوات الماضية ومدى التقدم الذي تم في البنية التحتية بمصر وتطوير المناطق العشوائية إلى مناطق آدمية ومتطورة.

واستعرض جلال الزغاط، أمين المحافظة، مدى التقدم الذى حققته مصر على مستوى العلاقات الخارجية ودوره في الدفاع عن القضية الفلسطينية وإصراره على حل الدولتين ومنع التهجير القسري لأهل غزة ودفاعه عن الأمن القومي المصري من خلال حماية جميع الحدود المحيطة بالبلاد بتسليح الجيش بأحدث الأسلحة المتطورة وقدرته على التحرك الاستراتيجي بين الدول ومع الدول لحماية المصالح المصرية، حتى أصبح الرئيس السيسي في حد ذاته أمن قومي لمصر، وكذلك التطوير التكنولوجي والطفرة الإلكترونية التي حدثت في البلد على كافة المستويات وكافة المجالات.

وشدد ،على ضرورة الوقوف والاصطفاف حوله في الانتخابات الرئاسية القادمة، ولفترة رئاسية جديدة بالذهاب بل والاندفاع إلى المقرات الانتخابية والأدلاء بالأصوات والوقوف أمامها بفرحة وعزة؛ لإرسال رسالة مهمة إلى العالم اجمع بتمسك الشعب المصري بالسيسي رئيسا لمصر والالتفاف حوله من أجل حماية ودعم الجبهة الداخلية لمصر.