«الحرية المصري»: قناة القاهرة الإخبارية تمتلك محاربين لإيصال الحقيقة للعالم

قالت الصحفية شروق عز الدين، مسؤول المركز الإعلامي في حزب الحرية المصري، إن قناة القاهرة الإخبارية حققت نجاحات قد تحتاج إلى أعوام كثيرة في عام واحد، فهي قدمت نموذجا واضحا للمهنية والحرفية الإعلامية في تقديم الخبر ومتابعته حتى في حالات الحرب والظروف العصيبة.

إشادة بجهود قناة القاهرة الإخبارية

وأضافت «عز الدين» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القناة استطاعت أن تحظى بعدد من الانفرادات الصحفية الهامة، مثل تصوير عودة أحد المحتجزين الإسرائيليين اليوم ونقل القنوات الإسرائيلية عنها، وايضا في حالات سابقة قامت القنوات العالمية بنقل الأحداث عن القاهرة الإخبارية فهي سبقت القنوات صاحبة الخبرات الكبيرة والوقت الطويل في هذا المجال.

تغطية محترفة

وتابعت بأن هذا النجاح الكبير التغطية المحترفة والنموذج المشرف لا يأتي إلا من خلال فريق عمل متميز، يضع حياته مقابل إيصال معلومة والسير وراء الحقيقة مهما كانت الصعوبات وهذه هي رسالة الإعلام السامية التي تعيش على مر العصور.

وأشارت إلى أن هذا الصرح الكبير والمتابعة الواضحة واللحظية الأوضاع ومتابعة أبعاد القضية من كافة الاتجاهات، يؤكد أن هناك فريق محاربين من المراسلين والمصورين الناقلين للحقيقة، وأيضا فريق إعداد ضخم استطاع أن يحصل على معلومات هامة من خلال مصادره ورصدها للعالم بأكمله لحظة بلحظة.