هاري كين يظهر ملثمًا في تدريبات بايرن قبل «التشامبيونزليج».. ما السبب؟

لم يكن مجرد صفقة لبايرن ميونيخ، بل كان مكسبا حقيقيا للعملاق البافاري الذي تعاقد مع هاري كين، بداية الموسم الجاري، ليصبح أهم فرد في خطط الفريق الألماني، والشغل الشاغل للصحافة الألمانية، التي ترصد تحركاته.

سر ظهور هاري كين ملثمًا في تدريبات بايرن ميونيخ

في لقطة خطفت الأنظار، ظهر الإنجليزي هاري كين في تدريبات بايرن ميونيخ الأخيرة قبل مواجهة كوبنهاجن الدنماركي في دوري أبطال أوروبا، ملثمًا، الأمر الذي أثار الجدل حول السبب الذي أجبره فعل ذلك، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

التدريبات جرت في أجواء صعبة وسط برد قاسٍ وسقوط أمطار، ما تسبب بدوره في معاناة لاعبي بايرن ميونخ من درجات الحرارة المنخفضة؛ ولعدم تحمل تلك الأجواء والمجهود الذي يبذل في المران، وازدياد الأوضاع سواء، ارتدى كين ما يشبه كمامة كبيرة ليثبت جاهزيته للمشاركة في أي وقت.

ويأمل هاري كين أن يواصل تألقه في مواجهة كوبنهاجن، حيث يتطلع إلى تسجيل هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا بقميص بايرن ميونخ، لذلك يرغب في تقديم كل ما لديه من أجل تحقيق هذا الهدف.

بايرن ميونيخ، أبرز صورًا للفريق بشكل كامل أثناء التدريبات التي تسبق مباراة كوبنهاجن، في بطولة دوري أبطال أوروبا، ثم مازح الجماهير بصورة منفصلة لهاري كين أثناء ظهوره ملثمًا داخل ملعب التدريبات، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: هل بإمكانك تخمين من هذا؟.