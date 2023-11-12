تفوق على هاري كين ومبابي.. من هو صفقة الأهلي التي أشعلت أوروبا؟

رحلة بحث طويلة خاضها مجلس إدارة الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، من أجل التعاقد مع مهاجم سوبر، لاكمال القطعة الناقصة في تشكيلة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء.

الأهلي، الذي استقر به الحال على الفرنسي أنتوني موديست لاعب بروسيا دورتموند الألماني السابق، لم يستطع اقناع جماهير المارد الأحمر حتى الآن، والتي تعتبر أن سنه الذي تجاوز الـ35 له دورا كبيرا في تراجع لياقته البدنية، الذي ظهر في مبارياته الأولى بالقميص الأحمر.

من الانتقال إلى الأهلي إلى قمة هدافي أوروبا.. من هو أكور أدامز؟

قبل أسابيع من تعاقد الأهلي مع موديست، لاح في الأفق اسم النيجيري أكور أدامز، الذي كان يلعب في صفوف فريق ليستروم النرويجي حينها، قبل أن تتعثر صفقة انتقاله للمارد الأحمر، ليشق طريقه إلى أوروبا من بوابة نادي مونبيليه الفرنسي.

المهاجم صاحب الـ23 عاما، والذي كان قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص نادي القرن الأفريقي، لم يكن يعلم أنه سيشعل الصراع في أوروبا من خلال المنافسة على الحذاء الذهبي لأفضل هدافي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بل أنه يتصدر المشهد.

من هو أكور أدامز الذي كان قريبا من الأهلي قبل احتلاله قمة هدافي أوروبا؟

أدامز تمكن من حجز صدارة هدافي الدوريات الأوروبية، متفوقا على عمالقة أوروبا، بعدما سجل 22 هدفا، منهم 15 هدفا مع ناديه النرويجي السابق، و7 أهداف مع مونبيله.

وتفوق المهاجم النيجيري الشاب على كلا من النرويجي أماهل بيليجرينو لاعب فريق بودو النرويجي صاحب الـ 23 هدفا، بينما حل الإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونيخ الألماني ثالث برصيد 17 هدفا، ثم الغيني سيرهو جيراسي لاعب شتوتجارت الألماني رابعا برصيد 15 هدفا، وأخيرا كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بـ13 هدفا.

أدامز، أو صفقة الأهلي التي لم تكتمل، بات حديث أوروبا في الوقت الراهن، بعدما أصبح في مقدمة المتنافسين على جائزة الحذاء الذهبي، بعد تألقه في الدوري الفرنسي، فهل يتفوق على نجوم أوروبا ويحصد اللقب؟.