السكرتير العام لـ«الناتو»: لا يوجد حل سحري لمساعدة أوكرانيا ضد روسيا

قال السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، إنَّ تسليم طائرات «F16» إلى أوكرانيا سيساعد البلاد في حربها ضد روسيا، لكنه أكّد أنَّها لن تكون «رصاصة فضية» ستغير الوضع بالكامل في ساحة المعركة بمفردها.

وذكر «ستولتنبرغ»، في المؤتمر الصحفي بمقر الحلف ببروكسل، أنَّ طائرات «F16» ستعزز الدفاعات الجوية لأوكرانيا، فضلاً عن قدرتها على إلحاق خسائر بالقوات الغازية الروسية، لكنه أصر على أنَّه لا يوجد نظام واحد يمكن أن يساعدها على كسب الحرب.

ورحب السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي بجميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك الطائرات، وكذلك الدبابات وأنظمة الدفاع الجوي، وأشار إلى أنَّ المعركة ضد روسيا ستكون «طويلة وشاقة».

وأوضح السكرتير العام لحلف «الناتو»، أنَّ أوكرانيا أصبحت أقرب إلى الانضمام إلى الحلف من أي وقت مضى، مشددًا على أنَّ الدول الأعضاء ستواصل دعم كييف في طريق انضمامها.

وقال ستولتنبرغ، خلال المؤتمر الصحفي في بروكسل: «الحلفاء متفقون على أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الناتو»، مضيفًا أنَّ الحلف قدم «توصيات» بشأن «الإصلاحات ذات الأولوية» في أوكرانيا.

وأشاد بجهود الدول الأعضاء لتعزيز دفاع أوكرانيا ضد روسيا بعد تشكيل تحالف يضم 20 دولة يهدف إلى تعزيز الدفاع الجوي في كييف.

وشدد ستولتنبرغ، على أنَّ أوكرانيا استعادت السيطرة على 50% من الأراضي التي استولت عليها روسيا في البداية ونجحت في صد أسطول البحر الأسود الروسي.

ومع ذلك، حذر من أنَّ موسكو جمعت مخزونًا كبيرًا من الصواريخ قبل فصل الشتاء، وكانت هناك عدة محاولات لاستهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.