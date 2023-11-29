تجهيز 366 مقرا و484 لجنة استعدادا للانتخابات الرئاسية في القليوبية

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات المهمة والمشروعات الجاري تنفيذها، بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف والشيخ سعيد أحمد محمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية ورؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات وجميع الأجهزة التنفيذية المختلفة.

بدأ المحافظ، اجتماع المجلس التنفيذي بمناقشة استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، إذ تم تجهيز 366 مقرًا انتخابيا على مستوى المراكز والمدن والأحياء بعدد 484 لجنة فرعية، مؤكدا أنّ الأجهزة التنفيذية والمعنية تكثف جهودها لسرعة الانتهاء من تجهيز المقار الانتخابية بنطاق المحافظة، وإمدادها بالمستلزمات كافة لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر.

الدعم اللوجيستي

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ ما يتعلق بتجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين في أثناء الإدلاء بأصواتهم في إطار استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية، موجهًا الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من تجهيز المقرات الانتخابية بالأثاث ومصادر التهوية والإضاءة المناسبة والاهتمام بنظافة دورات المياه، فضلًا عن توفير مكان مؤمن للصناديق، وتوفير سبل الراحة كافة من أدوات ومستلزمات للقوات المشاركة في عملية التأمين، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية الموسعة على مدار الأيام المقبلة لمتابعة جاهزية اللجان كافة.

إعداد المقار الانتخابية

وأشار «الهجان» إلى أنّ المحافظة وجميع أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين في أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وخلال الاجتماع، حث محافظ القليوبية، المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أنّ المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع، وعلى المواطن أنّ يدرك أنّ مشاركته لها دور إيجابي فعال في مسيرة الوطن، كما تابع موقف المعدات الميكانيكية المستخدمة لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، ورفع كفاءة تلك المعدات وعمل جميع الصيانات اللازمة في المعدات الهندسية والإغاثية ؛ لتكون قادرة على إدارة الأعمال بشكل فعال وكفاءة عالية في الميدان.