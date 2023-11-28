محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف مساكن بهتيم إسكو خلف حي شرق شبرا

أجرى اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية تفقد خلالها أعمال رصف وتطوير منطقة مساكن بهتيم إسكو خلف مبنى حي شرق شبرا الخيمة، ضمن مشروع التطوير الحضري لعدد من مناطق الحي لتوفير حياة كريمة للمواطنين بتلك المناطق، والعمل على تحسين جودة الحياة والحفاظ على المظهر الحضاري .

أعمال الرصف بالأسفلت للشوارع

وتفقد محافظ القليوبية أعمال الرصف بالأسفلت للشوارع التي تزيد مساحتها عن 4 أمتار، وأعمال الرصف ببلاط الإنتر لوك للشوارع الأقل من 4 أمتار، ووجه المحافظ بمراعاة المواصفات القياسية للرصف ورفع مطابق الصرف الصحي وتسويتها بالطريق ودهان البدورات والأرصفة الجانبيه.

رصف للشوارع بالكامل بالأسفلت

وأكد المحافظ أنه جرى عمل رصف للشوارع بالكامل بالأسفلت وببلاط الإنتر لوك وعمل جزر وسطي وأرصفة وإنشاء وسيتم استغلال الفراغات في إنشاء حدائق ومتنزهات للمواطنين، كما وجه المحافظ أيضا بدهان واجهات العمارات بالكامل من خلال التنسيق مع المواطنين والمشاركة المجتمعية للنهوض بالمستوى الحضاري للمنطقة وتحويلها إلى نموذج حضاري وجمالي يحتذى به.

حملة مكبرة للنظافة والإشغالات بشارع أحمد عرابي

في سياق آخر، قاد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حملة مكبرة للنظافة والإشغالات لاستعادة الانضباط والمظهر الحضاري لشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، لرفع تراكمات القمامة الموجودة ورفع السيارات المتهالكة بالجزر الوسطي بالشارع، وإزالة التندات المخالفة وبدون ترخيص، ورفع كافة المظاهر العشوائية التي تُشوه المظهر الحضاري، وتتسبب في عرقلة الحركة المرورية.

وتمكنت الحملة اليوم من تطهير شارع عرابي من الإشغالات والمخالفات، حيث جرى رفع جميع السيارات المعطلة والمتهالكة الموجودة بالجزيرة الوسطى بطول الشارع والتحفظ عليها في الأماكن المخصصة، كما تم منع انتظار السيارات أيضا بالجزر الوسطى والتنبيه على أصحاب السيارات بالالتزام بالانتظار على الجانب الأيمن فقط ومن يخالف سيتعرض للمسائلة القانونية.

رفع أكثر 600 طن قمامة بالشارع

وخلال حملة اليوم تم رفع أكثر 600 طن قمامة بالشارع تم نقلهم إلى المقلب الوسيط، حيث وجه المحافظ باستمرار أعمال النظافة بالشارع ورفع التراكمات أولا بأول، مشيرا إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لتحسين منظومة النظافة بالمدينة من خلال تفعيل الجمع السكني لمنع تواجد القمامة بالشارع، ومنع ظاهرة النباشين والعربات الكارو.