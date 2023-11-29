محافظ القليوبية: وضع جدول زمني لإنهاء المشروعات الخدمية

شدد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، خلال جلسة المجلس التنفيذي المنعقدة اليوم، بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية، لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين

مجابهة جميع التعديات لكونها خط أحمر

وخلال إجتماع المجلس التنفيذي اليوم وجه المحافظ بضرورة الحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية، ومجابهة جميع التعديات لكونها خط أحمر، وإزالتها على الفور حتى سطح الأرض وتنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات أو مخالفات بناء دون تقاعس أو تهاون فور رصدها وقبل تفاقمها على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها وحقها في غذاء سليم، لافتاً إلى متابعته المستمرة والدورية لهذا الملف الهام.

موقف تقنين أراضي أملاك الدولة

وتناول المحافظ خلال الاجتماع، موقف تقنين أراضي أملاك الدولة ونسب إنجازها من سداد رسوم التعاقد، ونسب المحافظة من تحرير العقود للمواطنين، إذ وجه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة في أسرع وقت، واسترداد حقوق الدولة من خلال تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.

كما وافق المجلس التنفيذي بالقليوبية، على مذكرة الإدارة العامة للشؤون القانونية بشأن طلب الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي الموافقة على مشروع تنفيذ الطريق المؤدي لمحطة معالجة منشأة دياب - مركز بنها لتسهيل عملية الدخول والخروج من وإلى المحطة، كما وافق المجلس أيضًا على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن الموافقة على التعديلات المقترحة بالمخططات التفصيلية المعتمدة والمقدمة من الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة لتعديل شارع بقرية برقطا التابعة للوحدة المحلية بالشقر وتعديل شارع بقرية كفر كردي التابعة للوحدة المحلية بالشقر - كفر شكر، وتعديل شارع بقرية دملو التابعة للوحدة المحلية بكفر الجزار - مركز بنها.

تخصيص قطعة أرض

ووافق المجلس أيضًا خلال جلسته، على عرض مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ بشأن الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 1078 م2 أملاك دولة بقرية أكياد دجوي التابعة للوحدة المحلية لمركز طوخ، لإقامة مجمع خدمي بقرية أكياد دجوى والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 1400م2 (أملاك دولة) بقرية أجهور الكبرى التابعة للوحدة المحلية لمركز طوخ لإقامة مجمع خدمي، والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 364 م2 أملاك دولة بقرية نامول التابعة للوحدة المحلية لمركز طوخ لإقامة نقطة إطفاء حريق عليها، والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 1652 م2 (أملاك دولة) بمنطقة ميت نما لإقامة مجمع خدمي ونقطة إطفاء عليها، والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 1044 م2 (أملاك دولة) بقرية بتمدة التابعة للوحدة المحلية لمركز بنها لإقامة ملحق مدرسة بتمدة الثانوية المشتركة عليها.

وتم الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 2565 م2 أملاك دولة بقرية كفر منصور التابعة للوحدة المحلية لمركز كفر شكر لإقامة مدرسة ثانوي عام عليها، والموافقة على الطلب المقدم من مجلس أمناء مدرسة المريج الإعدادية المشتركة بقرية المريج/ مركز شبين القناطر لضم قطعة أرض أملاك دولة مساحتها (452 م2 ) لتوسعة مدرسة المريج الإعدادية، والموافقة على الطلب المقدم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر على تخصيص قطعة أرض مساحتها 350 م2 بقرية الكردود التابعة للوحدة المحلية لقرية منشأة الكرام لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها .

وخلال جلسة اليوم، تم الموافقة على إطلاق اسم الشهيد أمين الشرطة إبراهيم إمام أحمد محمد على مدرسة القناطر الخيرية الثانوية بنات التابعة لإدارة القناطر الخيرية التعليمية وذلك تخليداً لذكراه والموافقة على إطلاق إسم الشهيد رائد أحمد محمد عواد السيد ندا على طريق كوبري الفحص بداية من شارع 8 بالفلل حتى كوبري الفحص تخليداً لذكراه.