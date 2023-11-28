محافظ القليوبية يشهد استلام مستلزمات تدعيم ورفع كفاءة المعدات

شهد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم استلام دفعة من مستلزمات تدعيم ورفع كفاءة المعدات من الكاوتش والبطاريات استعدادا لمجابهة الأزمات والكوارث بنطاق المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستعداد الكامل لكافة المحافظات لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية من خلال مراجعة جاهزية كافة المعدات للسيطرة على أي أزمة أو كارثة طبيعية وربط مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات.

رفع كفاءة المعدات

وتفقد المحافظ الدفعة الأولى من مستلزمات الكاوتش التي جرى استلامها اليوم لتدعيم ورفع كفاءة المعدات وتشمل 252 إطار كاوتش كامل لتشغيل وإصلاح 42 سيارة المستخدمة في الأزمات والكوارث وهي سيارات شفط مياه الأمطار وسيارات أبراج الكهرباء، وسيارات قلاب 6 متر، وغيرها وتوريد 76 إطار كاوتش مقاسات مختلفة في لوادر مقاسات مختلفة، كما تم توريد 255 بطارية 80 أمبير 12 فولت جافة، وتوريد عدد 128 بطارية 100 أمبير 12 فولت جافة، لدعم معدات الحملات المكانيكية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن على مستوى المحافظة.

تقديم خدمات متميزة للمواطنين

وأكد المحافظ أن هناك جهود مكثفة للحفاظ على المعدات ورفع كفاءتها بصفة دورية والاطمئنان على سلامة عملها بشكل جيد؛ بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين فيما يتعلق بقطاع النظافة والتجميل