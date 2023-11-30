في 14 نقطة.. «الوطنية للانتخابات» تحدد حقوق وواجبات متابعي عملية الاقتراع
كتب:
محمد عيسى
08:27 ص | الخميس 30 نوفمبر 2023
الهيئة الوطنية للانتخابات
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات القواعد الاسترشادية في الانتخابات الرئاسية 2024، من بينها حقوق وواجبات متابعي الانتخابات في لجان الاقتراع، وتلخصت في 14 نقطة، وجاءت كالتالي:
- دخول اللجان الفرعية والعامة ومتابعة عمليات الاقتراع والفرز.
- طلب الحصول على الاستيضاحات اللازمة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
- الالتزام بتعليمات رؤساء اللجان العامة والفرعية في أعمال المتابعة والتغطية الإعلامية ومدة تواجد المتابعين داخل اللجان.
- الالتزام بالحيدة والنزاهة وبكل أحكام القوانين واللوائح وقرارات الهيئة.
- الوطنية للانتخابات عدم جواز التصوير الوطنية بأي وسيلة إلا بموافقة رئيس اللجنة.
- حظر إجراء أي مقابلات أو أحاديث صحفية داخل مقر اللجنة أو جمعية الانتخاب.
- الحرص على حسن التعامل مع الناخبين.
- مراعاة اللياقة والاحترام الواجب في التعامل مع رؤساء وأعضاء اللجان العامة والفرعية.
- يحظر الدعاية الانتخابية أو التوجيه لاختيار معين داخل مقار اللجان والجمعيات الانتخابية أو حمل شارات تدل على الانتماء السياسي أو الحزبي أو التوجه نحو اختيار معين.
- احترام سرية الاقتراع وحرية الناخب في التصويت Election.
- الالتزام بارتداء تصريح المتابعة الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات، وحمل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر طوال فترة مباشرة مهام المتابعة.
- يحظر على المتابعين حمل السلاح وإن كان مرخصًا.
- يحظر جميع المناقشات السياسية والانتخابية داخل مقر اللجنة والجمعية الانتخابية.
- يحظر استطلاع رأي الناخبين داخل مقر اللجنة وجمعية الانتخاب قبل أو بعد التصويت.