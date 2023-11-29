صورنا في فترة صعبة.. الفنان عابد عناني يكشف كواليس مشاركته بـ«الاختيار»

قال الفنان عابد عناني، عن دوره في مسلسل الاختيار، إنه لم يخف أن يكرهه الجمهور بسبب أدائه لشخصية الضابط المنشق لأنه إذا تفاعل الجمهور بهذا الشكل مع الشخصية يعني ذلك أنه أدى الشخصية بالشكل الملائم.

الشخصية كانت صعبة

وأضاف «عناني» خلال حواره على فضائية dmc، أن دوره في مسلسل الاختيار جعله يكسر القالب المعتاد الذي كان يقوم به باستمرار، قائلا: «الشخصية كانت صعبة وبداية ترشيحي لها كان عن طريق الفنان أحمد العوضي»، لافتًا إلى أن فترة تصوير المسلسل كانت صعبة لأنها تزامنت مع فيروس كورونا.

تصوير مسلسل الاختيار كان في الصحراء

وتابع «عناني» أن تصوير مسلسل الاختيار كان في الصحراء، وفريق العمل واجه تحديات وصعوبات في التصوير، «كنا على ثقة بأن المسلسل سيكون بحالة ممتازة وسينال إعجاب الكثيرين»، لافتًا إلى أن الأعمال التي تعرض على المنصات الإلكترونية إلى حد كبير تكون جيدة الصنع، والتركيز في صناعتها يكون أكبر لأن الحلقات أقل».