أحمد الرافعي: نجاح مسلسل الاختيار فاق كل التوقعات (فيديو)

قال الفنان أحمد الرافعي، أنه توقع نجاح مسلسل «الاختيار»، ولكنه حقق نجاحا فاق كل التوقعات.

مسلسل «الاختيار»

أضاف «الرافعي» خلال استضافته ببرنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «DMC»: «فيما يتعلق بمشاركتي في «الاختيار» فالبداية كانت أثناء مشاركتي بعرض في مسرح الدولة على خشبة مسرح الغد، وجاتلي الفرصة للمشاركة في المسلسل، وكانت ابنتي فاطمة لم تكمل شهرها الأول بعد».

أوضح أن ملف التطرف كان ضمن الأمور التى تشغله كممثل وكمخرج، وكانت دائمًا محل دراسة وبحث بالنسبة له، «ملف التطرف الديني كان محل بحث ودراسة بالنسبة لي لأنه من المفترض من موقعي كمخرج في مسرح الدولة أن أقدم خدمة ثقافية متعلقة بالأمر، ولما طلبت مني المشاركة في «الاختيار» كنت قد قطعت شوطا كبيرا في ملف التطرف الديني».