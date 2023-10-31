نجوم «الاختيار» و«الكتيبة 101» يشاركون رئيس الوزراء احتفال سيناء بالتنمية

شارك عدد من نجوم الفن، بينهم كريم عبدالعزيز، وأمير كرارة وأحمد العوضي، في الجولة الموسعة للمشروعات التنموية في محافظة شمال سيناء، التي قادها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وتأتي مشاركة نجوم الفن في الجولة، في إطار حرصهم على دعم جهود الدولة في تنمية سيناء، بعد القضاء على الإرهاب في المنطقة.

وحرص الفنانون على حضور المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء، ورصد خلاله تحركات الدولة من أجل تنمية وتطوير سيناء، من خلال بعض المشروعات الضخمة.

وجاءت مشاركة نجوم الفن في الزيارة، بعد أدوارهم الاستثنائية في مسلسلي «الكتيبة 101» و«الاختيار»، حيث قدّم كريم عبدالعزيز دورا مؤثرا في أحداث الجزءين الثاني والثالث من مسلسل الاختيار، بينما جسّد أمير كرارة دور الشهيد أحمد المنسي في «الاختيار 1»، جسّد خلالها شخصية الشهيد أحمد منسي، بينما جسّد أحمد العوضي شخصية التكفيري هشام عشماوي في المسلسل ذاته.

وأبرز مسلسل «الاختيار» جهود الجيش المصري العظيم في مواجهة الإرهاب، وخاصة في سيناء، كما أبرز قصص العديد من أبطال الصاعقة المصرية.