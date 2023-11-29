«القومي للمرأة» يواصل تنفيذ فعاليات حملة «بلدي أمانة» في سوهاج

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج، اليوم الثاني لفعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان «بلدي أمانة»، التي استهدفت 19096من السيدات والرجال والأطفال، وذلك بقرى أولاد الشيخ وأولاد يحيى قبلي وأولاد يحيى الحاجر بمراكز دار السلام بعدد 4166 زيارة.

تحسين جودة الحياة

وتستهدف الحملة، تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي، ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

الحملة الممتدة لطرق الأبواب

ومن الجدير بالذكر، أنّ المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب «بلدي أمانة» بدأت في 1 أغسطس 2023، وتستمر على مدار شهرين، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.