محافظ أسيوط يبحث مع رئيس «النيل للبترول» التعاون المشترك

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس أحمد عيد رئيس مجلس إدارة شركة النيل لتسويق البترول، في إطار زيارته للمحافظة لبحث سبل التعاون وتفعيل المشاركة المجتمعية بين المحافظة والشركة وتقديم دعم للقطاع الصحي بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وحسام عبدالمعز مدير عام العلاقات العامة بشركة النيل لتسويق البترول، ومحمد بشير مدير عام المكتب الفني بالمحافظة والمعتصم بالله الأسيوطي مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة، وولاء صلاح مدير وحدة الإيرادات وصندوق الخدمة بالمحافظة ونفيسة عبدالسلام مسؤول المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

المشاركة المجتمعية

وأكد محافظ أسيوط خلال اللقاء أهمية المشاركة المجتمعية وتكاتف جميع الجهات المعنية سواء شركات أو هيئات أو مؤسسات مجتمع مدني في دعم المجالات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة لتحقيق التنمية المنشودة.

دعم المستشفيات

وأوضح المحافظ أن مديرية الصحة تسلمت من الشركة مجموعة متنوعة من الأجهزة الطبية لدعم المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بقيمة تبلغ مليوني جنيه، فضلاً عن مساهمة الشركة في إنشاء مستشفى للطوارئ على قطعة أرض فضاء داخل سور مستشفى الإيمان العام على مساحة 1200 متر، مقدمًا الشكر للشركة على دعمها ومشاركتها أكثر من مرة في دعم القطاع الصحي والوقوف بجانب المحافظة، لافتًا إلى سعيه المستمر لتعزيز المبادرات والمساهمات في شتى القطاعات التي تستهدف تحسين الخدمات وخاصة القطاع الصحي لتلبية احتياجات المواطنين.

كما ناقش اللواء عصام سعد مع رئيس الشركة سبل التعاون والشراكة بين المحافظة والشركة في إقامة محطات الوقود ومراكز للخدمة من خلال الاستغلال للأراضي غير المستغلة بنظام الشراكة لتدر دخلًا على المحافظة خاصة في المناطق الصناعية والمدن الجديدة تسهيلاً على المواطنين وتشجيعًا للاستثمار وتنفيذًا لخطة الدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للمحافظة وتنمية الإيرادات طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك مكلفًا مدير وحدة الإيرادات بمتابعة هذا الملف مع الشركة باعتبارها من أكبر شركات تسويق البترول في مصر وإحدى شركات وزارة البترول.

من جانبه عبر المهندس أحمد عيد رئيس مجلس إدارة شركة النيل لتسويق البترول عن سعادته لمقابلة محافظ أسيوط، لافتًا إلى أن الشركة لديها 75 محطة وقود على مستوى الجمهورية وجاري تطويرها ومن ضمنهم محطات محافظة أسيوط لتكون مراكز خدمة، منوهًا إلى اعتماد 10مواقع جديدة لتنفيذ محطات على مستوى عالمي تليق بالمنافسة مبديًا استعداد الشركة لتقديم أوجه الدعم للقطاعات المختلفة بالمحافظة من خلال المشاركة المجتمعية متطلعًا للشراكة مع المحافظة من خلال بحث إمكانية توفير قطع أراضي تابعة للمحافظة لإقامة محطات ومنافذ تسويقية عليها بالتعاون والشراكة مع المحافظة للصالح العام.