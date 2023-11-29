محافظ بورسعيد يتابع أعمال إنشاء مجمع الصناعات المغذية الثالث تمهيدا لافتتاحه

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سير العمل في إنشاء مجمع الصناعات المغذية الثالث بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، في إطار التنمية الاقتصادية والصناعية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا، رافقه خلالها اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية.

افتتاح المجمع الصناعي في أعياد النصر

وأكد محافظ بورسعيد أن العمل في إنشاء مجمع الصناعات الثالث قد وصل لمراحل متقدمة، استعدادا لافتتاح المجمع وتشغيله خلال أعياد النصر، موجها بالإسراع في معدلات العمل وتكثيف الجهود لتشغيل المجمع الصناعي في الوقت المحدد

اختبارات شخصية للمتقدمين للمجمع

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه جرى عقد اختبارات شخصية للمتقدمين للمشروع، والذي يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد، مع تقديم الدعم والخبرات التي اكتسبها القائمين على المناطق الصناعية ببورسعيد طوال السنوات الماضية وذلك لدعم كل مستثمر جاد، لافتا أنه سيساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

كان محافظ بورسعيد تفقد اليوم مصنع «داك» لإنتاج الأحذية ووجه اللواء عادل الغضبان بالإسراع في الأعمال الإنشائية الجارية بالمصنع .وذلك خلال جولة ميدانية، لمتابعة سير الأعمال الإنشائية داخل الكيانات الصناعية الجديدة جنوب بورسعيد

وأكد محافظ بورسعيد أن المشروع يأتي ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر موضحا أن الدولة تدعم المستثمر الجاد