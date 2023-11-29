«أوقاف كفر الشيخ» تُنظم ندوات علمية بعنوان «المشاركة الإيجابية» اليوم

أعلنت مديرية الأوقاف في كفر الشيخ عن تنظيم ندوات علمية بـ32 مسجداً من المساجد الكُبرى بالمحافظة، بعنوان «المشاركة الإيجابية في القضايا الوطنية والمجتمعية»، ضمن 787 ندوة تُنظمها وزارة الأوقاف بالمساجد الكُبرى على مستوى الجمهورية، اليوم الأربعاء، في إطار دور وزارة الأوقاف العلمي والدعوي والتثقيفي، وضمن جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير.

تنظيم ندوات بالمساجد الكُبرى بكفر الشيخ

وقال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ وزارة الأوقاف تُنظم ندوات علمية بـ787 مسجداً من المساجد الكُبرى على مستوى الجمهورية، مساء اليوم الأربعاء، وسيتم تنظيم الندوات بـ32 مسجداً موزعين على مراكز ومدن وقرى كفر الشيخ، لافتاً أنّ الندوات تحت عنوان «المشاركة الإيجابية في القضايا الوطنية والمجتمعية».

عقد الندوات عقب صلاة العشاء

وأشار «بسيوني»، إلى أنّه يتم عقد الندوات عقب صلاة العشاء، اليوم الأربعاء، ويُحاضر بها عدد من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، وعلماء وزارة الأوقاف، لافتاً إلى أنّ ذلك يأتي برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.