انتظام الدراسة بالمركز الثقافي بـ«أوقاف» كفر الشيخ

أعلن الشيخ عطا محمد بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ انتظام الدراسة بالمركز الثقافي بأوقاف كفر الشيخ، للفرق الثلاثة «التمهيدي - الأولى - الثانية» للعام 2023 - 2024، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

توفير سُبل الراحة للطلاب والطالبات الملتحقين بالمركز الثقافي

وأكد «بسيوني»، أنّه يتم توفير كافة سُبل الراحة للطلاب والطالبات الملتحقين بالمركز الثقافي للاستفادة منهم فور تخرجهم، لافتاً إلى أنّ ذلك يأتي بإشراف الدكتور عبد المنعم صبحي أبو شعيشع، عميد المركز، وأعضاء هيئة التدريس، وعلى كشك، مدير المركز.

فتح باب القبول لدفعة جديدة

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت في وقت سابق، عن فتح باب القبول لدفعة جديدة للعام الدراسي 2023 - 2024 بمراكز الثقافة الإسلامية، من الحاصلين أو الحاصلات على مؤهلات من أي من الجامعات المصرية الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو المفتوحة أو المعاهد العليا نظام أربع سنوات، وفق الضوابط التالية:

1- تحقيق نسبة حضور لا تقل عن 60% كشرط أساسي لدخول الامتحان النهائي.

2- تسديد المصروفات الدراسية، وقدرها 400 جنيه عن العام الدراسي شاملة المصروفات الدراسية والامتحانات تدفع بعد اجتياز اختبارات القبول ويمكن سدادها على قسطين متساويين، الأول قبل بدء الدراسة بأسبوع على الأقل والآخر قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

3- الأولوية بأسبقية التسجيل، واستخراج الكارنيه الدراسي حسب الأماكن المتاحة بكل مركز.

مدة الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية

وتبلغ مدة الدراسة في مراكز الثقافة الإسلامية عامين، كما يتم الاستفادة بأوائل الخريجين المتميزين والخريجات المتميزات في أنشطة وزارة الأوقاف المختلفة، وفق إمكانات كل منهم العلمية والثقافية والدعوية.