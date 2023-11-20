«أوقاف كفر الشيخ» تُنظم 4 ندوات عن «العمل التطوعي.. أهميته وضوابطه»

نظمت مديرية الأوقاف في محافظة كفر الشيخ 4 ندوات بـ4 مساجد من المساجد الكُبرى بالمحافظة، عن التثقيف الفقهي والإفتاء بعنوان «العمل التطوعي.. أهميته وضوابطه»، اليوم الاثنين، ضمن 66 ندوة تُنظمها وزارة الأوقاف بالمساجد الكُبرى على مستوى الجمهورية، في إطار دورها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي.

تنظيم 4 ندوات بالمساجد الكبرى

وقال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ وزارة الأوقاف نظمت 66 ندوة بالمساجد الكُبرى على مستوى الجمهورية، اليوم الاثنين، عن التثقيف الفقهي والإفتاء، وتم تنظيم 4 ندوات بمساجد «الكبير بقرية أبو طبل بمركز كفر الشيخ، الشامي بقرية أريمون بمركز كفر الشيخ، والطباخين بقرية سنهور المدينة بمركز دسوق، والغفران بقرية شباس الملح بمركز دسوق»، تحت عنوان «العمل التطوعي.. أهميته وضوابطه».

عقد الندوات عقب صلاة العشاء

وأشار «بسيوني»، إلى أنّه تم عقد الندوات عقب صلاة العشاء، اليوم الاثنين، وحاضر بها عدد من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، وعلماء وزارة الأوقاف، لافتاً إلى أنّ ذلك يأتي برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.