أسيوط تحصد مراكز متقدمة في حفل ختام مهرجان الفنون الرابع بالجامعات

أعلنت جامعة أسيوط، فوز طلاب جامعة أسيوط بالمراكز الأولى على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، في حفل ختام مهرجان مراكز الفنون بالجامعات الموسم الرابع، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى.

مراكز متقدمة

وقال الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن جامعة أسيوط نجحت في حصد العديد من الجوائز والمراكز المتقدمة، ومشاركتها الإيجابية في مختلف الفعاليات والأنشطة الطلابية؛ يعد نتاجاً للعمل بروح الفريق الواحد، فضلاً عن تميز أفكارهم وإبداعاتهم في مختلف مجالات العلوم والفنون، مشيدًا بدعم إدارة الجامعة المستمر لأبنائها الطلاب المتميزين في كافة المجالات.

جاءت مشاركة الجامعة في مهرجان مراكز الفنون؛ تحت إشراف: الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري، والمشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، والأستاذ محمد جمعه مدير إدارة الفنون بالإدارة العامة لرعاية الشباب، ورشا جلال رئيس قسم الفنون المسرحية والموسيقية، وشيرى وجدي رئيس قسم الفنون التشكيلية، وأحمد محمود مدرب موسيقى، والأستاذة سارة جمال مدربة الفنون التشكيلية، وسهام مسلم مدربة الفنون التشكيلية .

الطلاب الفائزون

وفاز من جامعة أسيوط الطالبان؛ محمد محمود بالمركز الثاني في مجال الفنون التشكيلية «أشغال فنية»، وفادي رمزي على المركز الثالث في مجال العزف الموسيقى الفردي آلة العود، وتم تكريم الطلاب الفائزين في حفل ختام مراكز الفنون بالجامعات الموسم الرابع؛ من قبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتكريم الموسيقار عمر خيرت على مشواره الفني.