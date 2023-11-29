«الحفاظ على كيان الأسرية المصرية» ندوة بتربية أسيوط

نظمت كلية التربية في جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع المشروع القومى «مودة»، دورة تدريبية للطلاب، ضمن مبادرة تنفيذ تدريبيات برنامج مودة بالجامعات المصرية؛ للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

شهدت الدورة التدريبية حضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، والمشرف علي تنفيذ المبادرة بالجامعة، والدكتور حسن حويل عميد كلية التربية، والدكتور محمد جابر قاسم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد رياض وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وطلاب وطالبات الكلية.

مبادرة مودة

وأشار الدكتور أحمد عبدالمولى، إلي تنفيذ مبادرة مودة على مستوى الجامعات المصرية، طبقاً لرؤية الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، في التصدي لظاهرة التفكك الأسرى، ومواجهة التحديات التى تواجه المجتمع للحفاظ على تماسك الأسرة المصرية، والحد من حالات الطلاق، فضلاً عن توعية الشباب، وصقل مهاراتهم؛ من أجل التنشئة الاجتماعية السليمة.

دورات توعوية

وأضاف الدكتور حسن حويل، أن كلية التربية حريصة على عقد العديد من الدورات التدريبية والتوعوية؛ من أجل تزويد طلابها بالمعارف والمهارات اللازمة، لبناء أسرة سعيدة وناجحة، قادرة على مواجهة كافة التحديات والتغيرات الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، التى تؤثر على جودة الحياة الزوجية.

واستعرض الدكتور محمد مصطفى حمد، خلال محاضرته، التعريف بمشروع مودة، وأهدافه، وفكرته، ومعايير اختيار شريك الحياة، إلي جانب الجوانب النفسية والاجتماعية والصحية والشرعية والدينية في الحياة الأسرية، وإيجابيات وسلبيات التواصل بين الزوجين، بالإضافة إلي المشكلات الأسرية أسبابها - طرق التعامل معها، والعنف الأسرى أنواعه وخطورته .

وعلى هامش الدورة التدربية، تم تنفيذ بعض الأنشطة؛ لتحفيز الطلاب على مشاركة الحياة الأسرية بطريقة إيجابية، إلى جانب فتح باب المناقشة، وطرح أسئلة، والإجابة عليها.