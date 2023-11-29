جامعة الإسكندرية تستقبل فريق المتابعة الأولى لتطبيق شهادة الأيزو

استقبل الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فريق شركة GIC المانحة لشهادات الأيزو المختلفة برئاسة المهندس عمرو الحلو كبير المراجعين، لمراجعة والتأكد من استمرارية تطبيق المواصفة الدولية للأيزو 9001/2015 داخل إدارات الجامعة المختلفة، والممنوحة للجامعة في العام الماضي 2022 وتستمر لمدة 3 سنوات مع المتابعة السنوية للشهادة.

وقدم الدكتور سعيد علام خلال كلمته الشكر للجهاز الإداري بجامعة الإسكندرية لما بذلوه من جهد للارتقاء بمستوى الأداء داخل كافة إدارات الجامعة وتطور أدائهم عن العام الماضي والظهور بشكل مشرف، مؤكدا تقديم الدعم الكامل لكل العاملين للحفاظ على هذا النجاح.

مستوى مميز لجامعة الإسكندرية

وفي كلمته قال الدكتور هشام سعيد القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن نجاح الزيارة جاء نتيجة الجهد المبذول من كافة إدارات الجامعة وقيادتها، وعلى رأسهم الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة.

أشاد المهندس عمرو الحلو رئيس فريق المراجعين بالمستوى المتميز والملحوظ الذي ظهرت به الجامعة في هذه المراجعة عن الأعوام السابقة.

استمرار احتفاظ الجامعة بشهادة الأيزو

وأشار محمد أبو النصر أمين عام الجامعة إلى أن نتائج المراجعة التي أسفرت عن استمرار احتفاظ الجامعة بشهادة الأيزو 9001/2015 جاءت تكليلاً لجهود كبيرة نفذها كافة العاملين في جامعة الإسكندرية، تحت إشراف ومتابعة الدكتور عبد العزيز قنصوة، حيث جرى وضع خطة عمل لمعالجة المشكلات وتذليل العقبات بمختلف إدارات الجامعة تتواكب وتوجه الدولة للتحول الرقمي بهدف تيسير الخدمات وتوفير الوقت والجهد

أوضح الدكتور كمال متولي المشرف على إدارة توكيد الجودة بالجامعة أنه سبق هذه الزيارة إعداد إدارات الجامعة وتأهيلها طبقا للمواصفة الدولية الأيزو 9001/2015، وذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة، ومحمد أبو النصر أمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين، حيث قامت إدارة توكيد الجودة بمساعدة فريق الجودة عن طريق نشر ومتابعة تطبيق المواصفة على الإدارات المختلفة بالجامعة.

حضر الجلسة الختامية الدكتور علي عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الأمناء المساعدين، وفريق الجودة، ومديرو العموم، ومديرو الإدارات ومنسقي الإدارات للجودة والعاملين بالجامعة.