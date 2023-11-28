جامعة أوكلاهوما الأمريكية تهدي الإسكندرية جهازا للبحث عن آبار المياه

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية، اليوم، عن الموافقة على الإهداء المقدم من جامعة أوكلاهوما الأمريكية لكلية العلوم، وهو عبارة عن جهاز علمي خاص بالكشف عن حالات الأرض والآبار المتقاطعة والمياه.

تفاصيل الجهاز العلمي

وبحسب التفاصيل التي كشفتها جامعة الإسكندرية عن هذا الجهاز، فإن قيمته مليون ونصف جنيه مصري، وسيتم الاستفادة العلمية منه بقسم الجيولوجيا بالكلية.

جهاز شعب هوائية

وأشاروا إلى الموافقة على الإهداء المقدم من إحدى شركات الأدوية، وهو عبارة عن جهاز شعب هوائية فيديو قيمته مليون جنيه.

كما كرم المجلس الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم عميد كلية طب الأسنان، بمناسبة انتهاء فترة عمادته بالكلية، مشيداً بأداءه وجهده المتميز خلال فترة عمله لخدمة الكلية.

ترقية في جامعة الإسكندرية

ووافق المجلس على ترقية 24 عضو هيئة تدريس، و10 إلى وظيفة أستاذ، و14 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 19 مدرسو، ومنح 62 درجة دكتوراه، و102 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.