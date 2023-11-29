وزيرة التضامن تتوجه إلى الأردن للمشاركة في تنسيق الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة

تتوجه نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، إلى العاصمة الأردنية عمان، غدا الخميس، للمشاركة في اجتماع تنسيق الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة، الذي يعقد ضمن إطار «مبادرات اجتماعات العقبة».

ويهدف الاجتماع إلى تنسيق الجهود الدولية لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة، حيث سيناقش المشاركون آلية التنسيق حول خطة عمل مشتركة للاستجابة للاحتياجات الناجمة عن الأزمة الإنسانية في القطاع.

ويأتي الاجتماع، في إطار الجهود المصرية المتواصلة لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث تقوم جمعية الهلال الأحمر المصري بدور فاعل في إيصال المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية والغذائية إلى القطاع، كما تسهل إدخال المساعدات التي تصل مصر من مختلف دول العالم.