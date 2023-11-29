«التضامن» تعلن انتهاء فترة تسجيل طلبات حج الجمعيات الأهلية غدا

تواصل المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، في تلقي طلبات أعضاء المؤسسات والجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج موسم 1445هجريا - 2024 ميلاديًا، حتى غدًا الخميس، لافتة إلى أنَّ باب التقديم تمّ فتحه منذ الثلاثاء الموافق 14 من الشهر ذاته.

شروط أداء فريضة الحج لأعضاء الجمعيات الأهلية

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج موسم 1445 هجريا - 2023 ميلاديا، وهي:

- أن يكون المتقدم للحج عضو بجمعية أهلية ومسدد الاشتراك السنوي.

- أن تكون المؤسسة أو الجمعية مقيدة قبل 1 نوفمبر 2023.

- ألا يكون موقع على المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية.

- ألا يكون سبق للمتقدم أداء الفريضة من قبل.

- أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية.

- لا يقل سن المتقدم لأداء فريضة الحج عن طريق الجمعيات الأهلية عن 25 سنة.

- يستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لا يقل عمره عن 18 عامًا.

- لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

فئات ممنوعة من التقدم بطلب حج الجمعيات الأهلية

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، فئات مرضية ممنوعة من التقدم لحج الجمعيات الأهلية موسم 1445 هجريا، لأنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وهم:

- مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي.

- مرضى تليف الرئة.

- حالات السمنة المفرطة المرضية.

- الحالات المتقدمة من ذوي أمراض «القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام».

- النساء الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

- أصحاب الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

وأكّدت وزارة التضامن الاجتماعي، على أحقية المؤسسة القومية لتيسير الحج، في إعادة الفحص الطبي للحجاج الفائزين بالقرعة للتحقق من قدرتهم على أداء مناسك الحج، وانطباق الشروط الصحية عليهم، وذلك بالمستشفيات التي تحددها إدارة المؤسسة، ويحق للمؤسسة استبعاد الحالات التي يثبت عدم قدرتها الصحية على أداء المناسك.

وأفادت بأنَّه لا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أهلية، أو جهة آخري سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية، موضحة أن التسجيل يكون عن طريق بوابة الحج الموحدة المصرية، بشرط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.