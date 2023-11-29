مرصد الأزهر: «التضامن مع فلسطين» يأتي بعد 50 يوما من إبادة شعبها

قال مرصد الأزهر، عبر صفحته الرسمية، إن اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يأتي بعد أكثر من 50 يومًا شهد خلالها سكان في غزة عملية إبادة جماعية وتطهير عرقي ممنهجة راح ضحيتها نحو 14 ألف شهيد.

أنّ الأطفال والنساء شكلوا 70% من الضحايا

ولفت «المرصد» إلى أنّ الأطفال والنساء شكلوا 70% من الضحايا، وتابع: "بخلاف آلاف المصابين والمفقودين تحت الأنقاض وذلك تحت مرأى ومسمع العالم، ورغم المحاولات الصهيونية للتغطية على المجازر المرتكبة فقد تكشف للجميع وحشية ودموية الكيان المحتل".

المخطط الصهيوني يشمل كافة الأراضي الفلسطينية

وتابع المرصد: «لم تكن غزة وحدها المستهدفة فالضفة الغربية والقدس استهدفوا أيضًا بحملات اعتقال وقتل وتدمير وانتهاك واضحة.. لقد كان المخطط الصهيوني يشمل كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة لم يترك مكان دون إراقة الد.ماء فيه وبث الذعر بأسلحته الفتاكة».

وقال إن الحق الفلسطيني ليس يومًا نحييه ونتذكر ما مر بهذا الشعب الأبي من مآسي ومجازر راح ضحيتها آلاف الفلسطينيين، إنه حق طال انتظار حسمه منذ عشرات السنوات، حق لا خلاف على مصداقيته فالمطالع للكتب والخرائط القديمة التي يعود تاريخها قبل عام 1948م يجد اسم فلسطين محفورا ونابضا بها.