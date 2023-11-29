وزير الخارجية السعودي يدعو إلى وقف الحصار والسماح بإيصال المساعدات إلى غزة

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عبد الله، إنّه يجب البدء الفوري في التعاطي مع جذور الأزمة الفلسطينية، ووقف الحصار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية ووقف القتل.

أضاف «بن فرحان»، في كلمته باللجنة الوزارية العربية الإسلامية لوقف إطلاق النار في غزة، التي نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» جزءًا من فعاليتها على الهواء، أنّ الفلسطينيين لا يريدون مغادرة أراضيهم: «لا نشجعهم أو نجبرهم على الرحيل، ولن نفعل هذا لخدمة البعض، والفلسطينيون لهم الحق في أرضهم وأن يعيشوا بكرامة وأمن في أرضهم وهذا ما سنعمل من أجل تحقيقه».