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وزير الخارجية السعودي يدعو إلى وقف الحصار والسماح بإيصال المساعدات إلى غزة

كتب:

شريف سليمان
06:06 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
وزير الخارجية السعودي

وزير الخارجية السعودي

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عبد الله، إنّه يجب البدء الفوري في التعاطي مع جذور الأزمة الفلسطينية، ووقف الحصار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية ووقف القتل.

أضاف «بن فرحان»، في كلمته باللجنة الوزارية العربية الإسلامية لوقف إطلاق النار في غزة، التي نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» جزءًا من فعاليتها على الهواء، أنّ الفلسطينيين لا يريدون مغادرة أراضيهم: «لا نشجعهم أو نجبرهم على الرحيل، ولن نفعل هذا لخدمة البعض، والفلسطينيون لهم الحق في أرضهم وأن يعيشوا بكرامة وأمن في أرضهم وهذا ما سنعمل من أجل تحقيقه».

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